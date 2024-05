Skrót meczu Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin. Fatalne błędy Leo Borgesa przesądziły o wyniku spotkania PKO Ekstaklasy

Gole z meczu Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

Gospodarze na prowadzenie wyszli już w 8. minucie po wykorzystanym na "raty" rzucie karnym przez Giannisa Papanikolaoua. Piewsze uderzenie Greka wybronił Valentin Cojocaru, ale z dobitką nie miał już żadnych szans. "Jedenastka" została podyktowana po zagraniu ręką we własnym polu karnym Leo Borgesa.

Ten sam zawodnik był wystąpił w roli głównej również przy drugiej bramce straconej przez Portowców. W 20. minucie obrońca gości stracił piłkę na linii "szesnastki", chcąc uratować swój błąd sygnalizował faul przeciwnika, ale arbiter nie dał się na to nabrać nie użył gwizdka. Na bramkę szczecinian ruszył John Yeboah, zagrał do Ante Crnaca, a ten z łatwością wpakował piłkę do siatki.

W pierwszej połowie mogła paść bramka dla Pogoni także po fatalnym błędzie obrońcy. Dośrodkowanie w pole karne Medalików chciał wybić Stratos Svarnas. Jednak główkował tak niefortunnie, że skierował piłkę w stronę własnej bramki. Tylko instynktowna interwencja Vladana Kovacevicia uchroniła miejscowych przed stratą samobója.