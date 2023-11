Skrót meczu Pogoń Szczecin - Stal Mielec 2:3. Świetne widowisko, Ilja Szkurin z hat-trickiem [WIDEO]

Bramki z meczu Pogoń Szczecin - Stal Mielec

Pierwszą połowę gospodarze powinni wygrać różnicą kilku bramek. Nie zrobili tego, boi zawiodła skuteczność. Tej nie brakło stalowcom, którzy w jedynej akcji zdobyli prowadzenie.

Pogoń natarła od pierwszej sekundy meczu, ale już w 6. min nadziała się na kontrę gości. Środkowi obrońcy gospodarzy nie upilnowali Szkurina, który pewnym strzałem z 12 metrów po raz pierwszy trafił do siatki gospodarzy.

Portowcy jeszcze w pierwszej części wyszli na prowadzenie. Najpierw Kamil Grosicki wyłożył piłkę Wahanowi Biczachczjanowi tak, że Ormianim musiał wyrównać. Kilka minut później Efthymis Koulouris precyzyjnym strzałem spoza pola karnego trafił na 2:1.

Wydawało się, że kolejne bramki dla Pogoni to kwestia czasu, a jednak goście dotrwali do przerwy. Po zmianie stron Portowcy już nie parli tak ostro do przodu. Jednak przy jednej z lepszych sytuacji bramkowych stracili piłkę. Goście to wykorzystali wyprowadzając kontrę na tyle skuteczną, że Szkurin „wjechał” z piłką do bramki, doprowadzając do remisu.