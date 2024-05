Skrót meczu Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice. Artur Siemaszko zapewnił wygraną jedynemu utrzymanemu beniaminkowi tego sezonu

Najciekawsze akcje meczu Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

Puszcza przystąpiła do tego meczu jeszcze niepewna utrzymania i zaczęła od odważnych ataków. Z czasem jednak gliwiczanie opanowali sytuację i uzyskali lekką przewagę. W 11. minucie bliski zdobycia bramki był Michael Ameyaw, lecz po jego strzale piłka przeleciała tuż obok słupka.

Gol z meczu Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

To, że gospodarze schodzili na przerwę przy bezbramkowym remisie zawdzięczają Zychowi. Bramkarz Puszczy najpierw obronił strzał Jorge Feliksa, a już w doliczonym czasie gry popisał się efektowną paradą, po główce Michała Chrapka.

Po przerwie mecz miał wyrównany przebieg. Coraz groźniej atakowali gospodarze i w 62. minucie objęli prowadzenie. Lee Jin-hyun dośrodkował z lewego skrzydła, Artur Siemaszko podał głową do Kamila Zapolnika, a ten – również głową – wpakował piłkę do siatki. To był kluczowy moment meczu, bo później już żadnej z drużyn nie udało się wypracować dobrej okazji bramkowej.

Po końcowym gwizdku piłkarze i kibice Puszczy nie kryli radości, bo ekipa z Niepołomic, jako jedyny beniaminek, zdołała utrzymać się w ekstraklasie, kończąc rozgrywki na 12. miejscu.

Puszcza Niepołomice – Piast Gliwice 1:0 (0:0).