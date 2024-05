Dominik Marczuk najlepszym młodzieżowcem PKO Ekstraklasy w sezonie 2023/2024. PZPN wzbogaci się o 4 mln zł

Młodzieżowcy w PKO Ekstraklasie - podsumowanie sezonu 2023/2024

Dwudziestu sześciu młodzieżowców (rocznik 2002 i młodsi) zdobyło przynajmniej po bramce. Wielu z nich dokonało tego debiutancko. Najskuteczniejszy okazał się Filip Marchwiński z Lecha Poznań, natomiast wszystkich zaskoczył bramkarz Gabriel Kobylak, trafiając dla Radomiaka Radom z Puszczą Niepołomice.

To właśnie z Puszczy będziemy mieć sensacyjnie jedyny młodzieżowy akcent z PKO Ekstraklasy na Euro 2024. Do treningów reprezentacji Polski dołączy Oliwier Zych. Bramkarz wypożyczony z angielskiej Aston Villi nie zostanie zgłoszony do turnieju. Podobnie było półtora roku temu na Mundialu w Katarze w przypadku Kacpra Tobiasza. On w zakończonym sezonie zaliczył najwięcej czystych kont.

Dominik Marczuk, objawienie Ekstraklasy: Pomogli mi rodzice i dziewczyna

Pięć klubów nie wypełniło limitu 3000 minut gry młodzieżowców. Najwięcej bo 2 mln złotych kary zapłaci z tego tytułu Raków Częstochowa - drugi raz z rzędu. Po 500 tys. złotych na konto PZPN przeleją Górnik Zabrze, Legia Warszawa, Pogoń Szczecin oraz Radomiak Radom. Pozostałe kluby wykręciły pożądaną liczbę, a Piast Gliwice prawie ją podwoił.