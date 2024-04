Skrót meczu Raków - Górnik 0:1. Bramki gole. Wpadka Kuciaka, w Zabrzu idą po europejskie puchary

Bramki i najciekawsze akcje meczu Raków - Górnik

Nieoczekiwanie Górnik - jako najlepiej punktujący zespół w 2024 roku - stał się faworytem do reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Właśnie awansował na czwarte miejsce, gwarantujące potencjalnie udział w eliminacjach Ligi Konferencji.

Jak było z Rakowem? Ciężko. To gospodarze przeważali. Trzy razy w pojedynkach z Ante Crnacem zabrzan uratował najlepszy na boisku Daniel Bielica.

Górnik znowu pokonał Raków i wyprzedził go w tabeli Ekstraklasy

W końcu nadszedł jednak doliczony czas. Po dośrodkowaniu z kornera najwyżej wyskoczył Sebastian Musiolik i to on jako były napastnik Rakowa trafił do siatki.

Jesienią Górnik również pokonał Raków (2:1). Piątkowe zwycięstwo jest tym cenniejsze, że pozwoliło przeskoczyć mistrza Polski w tabeli. Niewykluczone, że w Zabrzu zobaczą europejskie puchary jak za dawnych lat.