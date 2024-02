Skrót meczu Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0:1. "Legioniści" lepsi od gospodarzy na Stadionie Śląskim [WIDEO]

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa pokonała na Stadionie Śląskim Ruch Chorzów.

Pierwsza połowa na pewno nie była dobrym widowiskiem. Przewagę wówczas miała Legia, na co wskazują też dane statystyczne. Wykonała wówczas pięć rzutów rożnych, zaś przeciwnicy tylko jeden. Częściej była przy piłce i oddała więcej strzałów. Nie przełożyło się to na gole, gdyż do przerwy zawodnicy schodzili do szatni przy wyniku 0:0.

Najbardziej efektowną akcję zespół ze stolicy w pierwszej odsłonie przeprowadził w 40. min. Jednak kontrę źle skończył Paweł Wszołek, niecelnie podając z prawego skrzydła.

Kibice doczekali się ciekawszej gry obu drużyn po przerwie. W 52. min szansę na zdobycia gola mieli "Niebiescy". Wykonywali oni wówczas rzut wolny, niezbyt daleko od pola karnego gości. Jednak Miłosz Kozak uderzył niecelnie. Trzy minuty później dobre, prostopadłe podanie dostał - będący w polu karnym - Robert Dadok, ale potknął się i upadł.