Skrót meczu Piast Gliwice - Warta Poznań 2:0. Bramki, gole z PKO Ekstraklasy. Tomasiewicz poprawił po Wilczku

Piast - Warta skrót meczu. Gol Kamila Wilczka 1:0

Piłkarze długo się rozkręcali, w efekcie pierwsza połowa dopiero przed przerwą nabrała rumieńców. Wcześniej niczego nie przyniósł pozycyjny atak Piasta, a goście stworzyli groźną okazję. Z kilku metrów piętą próbował zaskoczyć gliwickiego golkipera Niilo Maenpaa, ale Frantisek Plach złapał piłkę.

Piast Gliwice bliżej utrzymania w PKO Ekstraklasie. Dwa gole także z Wartą Poznań

Drużyna trenera Vukovica w miarę upływu czasu coraz częściej zagrażała Jędrzejowi Grobelnemu. Bramkarz gości obronił silny strzał Arkadiusza Pyrki, potem – po mocnym uderzeniu Miłosza Szczepańskiego – uratowała go poprzeczka, a w 43. minucie do siatki trafił po ziemi zza linii pola karnego Kamil Wilczek i powodu do zmartwienia miało kilkunastu kibiców poznańskiej drużyny siedzących za bramką. Napastnik Piasta tuż przed rozpoczęciem spotkania „wskoczył” do wyjściowego składu w miejsce Jorge Felixa.