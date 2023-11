Skrót meczu U-21 Polska - Izrael 2:1. Dominacja w drugiej połowie. Pierwsza stracona bramka w eliminacjach Euro [WIDEO]

Reprezentacja U-21. Bramki z meczu Polska - Izrael

Początek należał do biało-czerwonych, jednak podopieczni trenera Adama Majewskiego nie umieli poważnie zagrozić bramce rywala. Niva Eliasiego nie mogły bowiem zaskoczyć dwa strzały Jakuba Kamińskiego.

W 35. minucie gospodarze mieli jednak świetną okazję do objęcia prowadzenia. W dość przypadkowej akcji swoją szybkość wykorzystał Dominik Marczuk, którego w polu karnym nieprzepisowo zatrzymał bramkarz Izraela. Do rzutu karnego podszedł Michał Rakoczy, ale strzelił lekko, a do tego intencje pomocnika Cracovii wyczuł Eliasi.

Na początku drugiej połowy blisko zdobycia gola był Filip Marchwiński. Biało-czerwoni przycisnęli i wreszcie znaleźli sposób na obronę Izraela. W 59. minucie piłkę w pole karne gości wrzucił Kacper Kozłowski, a po zgraniu jej przez Ariela Mosóra do bramki trafił gości Miłosz Matysik. W 73. min szansę na drugiego gola zmarnował Rakoczy, którego strzał z bliskiej odległości obronił Eliasi.