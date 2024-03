Skrót meczu Walia - Polska. Biało-Czerwoni po serii rzutów karnych awansowali na Euro. Dariusz Szpakowski oszalał za mikrofonem!

Rzuty karne w meczu Walia - Polska

Reprezentacja Polski po niesamowitych emocjach wywalczyła awans na Euro 2024. Dzięki wygranej serii rzutów karnych "Biało-Czerwoni" pokonali Walię i w czerwcu pojadą do Niemiec na wielki turniej. Tuż…

Seria rzutów karnych Walia - Polska 4:5

Robert Lewandowski - GOL

Ben Davies - GOL

Sebastian Szymański - GOL

Kieffer Moore - GOL

Przemysław Frankowski - GOL

Harry Wilson - GOL

Nicola Zalewski - GOL

Nico Williams - GOL

Krzysztof Piątek - GOL

Daniel James - SZCZĘSNY BRONI

To wyjątkowa chwila także dla Dariusza Szpakowskiego, który wrócił do komentowania reprezentacji Polski. Najbardziej znany polski komentator oszalał ze szczęścia po ostatniej serii rzutów karnych. Podczas spotkania zdarzyło mu się parę wpadek, ale kto by o tym pamiętał...