Skrót meczu Widzew Łódź - Piast Gliwice 1:0 [WIDEO]. Bartłomiej Pawłowski z rzutu karnego zapewnił zwycięstwo

Najciekawsze sytuacje z meczu Widzew - Piast

Pierwsza część spotkania w Łodzi nie była wielkim widowiskiem. Lepiej zaczęli ją piłkarze Piasta, którzy na stadionie Widzewa chcieli przerwać passę trzech kolejnych wyjazdowych porażek w ekstraklasie. Goście zaatakowali i szybko mogli objąć prowadzenie. Bardzo dobrej sytuacji w 2. minucie nie wykorzystał jednak Michael Ameyaw. Były piłkarz łódzkiego zespołu nie trafił w bramkę z bardzo bliskiej odległości po zagraniu Fabiana Piaseckiego.

Widzew, który z kolei walczył o czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo przed własną publicznością, swoją szansę miał w 7. minucie, kiedy po rzucie rożnym źle główkował Mateusz Żyro. I to właściwie były jedyne sytuacje, które w pierwszych 45 mogły zakończyć się golem.

Z czasem gra się wyrównała, ale obie ekipy miały duży problem ze stworzeniem realnego zagrożenia, skupiając się na bronieniu dostępu do własnej bramki. Gospodarze obronę Piasta próbowali sforsować atakiem pozycyjny, za to piłkarze Aleksandara Vukovica posyłali długie piłki za plecy obrońców Widzewa. Najczęściej kończyło się to jednak pozycją spaloną zawodnika z Gliwic.