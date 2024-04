Śląsk Wrocław jest gotowy na odejście Erika Exposito. WKS już negocjuje warunki umowy z następcą Hiszpana

- To Erik Exposito rozdaje karty w tej układance. Z naszej strony wyszła oferta. Ona jest satysfakcjonująca jak na polskie warunki i Śląsk Wrocław. Czy to będą pieniądze, które będą odpowiednie dla Erika? O tym się przekonamy niebawem. Nie dostaliśmy informacji, żeby Erik podpisał kontrakt z kimś innym, więc czekamy na jego decyzję. Przygotowujemy się do drugiego warianku, bo nie chcielibyśmy się obudzić i nie mieć żadnego napastnika. Już rozmawiamy. Rozmowy są zaawansowane. To opcja zagraniczna, ale z Europy - powiedział prezes Śląsk w "Kanale Sportowym".