Cracovia - ŁKS Łódź 2:2

Brak wygranej z ostatnim zespołem w tabeli spowodował, że zarząd "Pasów" zdecydował się zakończyć współpracę z Jackiem Zielińskim , który w klubie pracował od 2021 roku. W oficjalnym komunikacje poinformowano, że do końca obecnego sezonu rolę pierwszego szkoleniowca przejmie Dawid Kroczek.

Radomiak Radom - Raków Częstochowa 2:1

Raków Częstochowa w 2024 roku jest w fatalnej formie. "Medaliki" przegrały kolejny mecz ligowy i chyba już definitywnie mogą pożegnać się z walką o mistrzostwo. Dawid Szwarga siedzi na gorącym krześle, co można wyczytać ze wpisów Michała Świerczewskiego. Już jakiś czas temu właściciel podkreślał, że jego klub stał się ligowym średniakiem, ale teraz sytuacja jest dużo bardziej poważna.

- Po meczu z Puszczą byłem zły. Po Ruchu rozgoryczony. Dziś nie jestem w stanie opisać tego uczucia... Uwierzcie, że przeżywam to co najmniej równie mocno jak Wy. Dziś jednak nie będzie żadnych decyzji. Na początku tygodnia ogłosimy czy i ewentualnie jakie podejmiemy działania - napisał na portalu X właściciel Rakowa.

W rundzie wiosennej mistrz Polski nie był w stanie wygrać z Radomiakiem (1:2), Ruchem (1:1), ŁKS-em (1:1), Puszczą (1:1) czy Stalą (0:0). Ile punktów miałby Raków, gdyby trzy remisy z beniaminkami zamienić na wygrane? Dokładnie tyle samo co Jagiellonia Białystok (51). Podopieczni Adriana Siemieńca w niedzielę zagrają z Legią, dlatego mogą odskoczyć jeszcze bardziej.

Korona Kielce - Stal Mielec 1:0

- Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego scenariusza na to spotkanie. Wygraliśmy przy praktycznie pełnym stadionie, przy olbrzymim wsparciu naszych kibiców. Jest światełko w tunelu, ale nadal musimy twardo stąpać po ziemi. Wiemy, ile jeszcze czeka nas pracy. Dzisiejszy mecz pokazał, że jeśli jesteśmy aktywni, to rywal nie jest nam w stanie zagrozić, nawet jeśli ma jednego zawodnika więcej. Tą drogą nadal musimy kroczyć - powiedział po meczu Kamil Kuzera cytowany przez PAP.

Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice 0:0

To był zdecydowanie najgorszy mecz 27. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice zostało okrzyknięte "starciem o utrzymanie". Obie ekipy znajdują się w strefie spadkowej, dlatego dopisanie trzech punktów byłoby niezwykle cenne. Niestety kibice nie doczekali się żadnych bramek, dlatego kluby musiały podzielić się punktami. To oznacza, że mamy aż dwóch rannych.

Śląsk Wrocław - Warta Poznań 2:1

W sobotę Erik Exposito po raz kolejny został bohaterem Śląska Wrocław. Hiszpański napastnik strzelił gola w doliczonym czasie gry w meczu z Wartą Poznań i zapewnił swojej drużynie niezwykle cenne trzy punkty. Lider klasyfikacji strzelców Ekstraklasy na swoim koncie ma już 16 bramek i cztery asysty, co czyni go jednym z najlepszych graczy naszej ligi. Latem pewnie odejdzie do lepszego zagranicznego klubu, ale przez kilka tygodni możemy cieszyć oczy jego obecnością na polskich boiskach. Niewykluczone, że pożegna się z nami mistrzostwem.