Śląsk Wrocław szczęśliwie pokonał Wartę Poznań i tym samym zabrał Legii Warszawa fotel lidera. To już siódme zwycięstwo z rzędu!

PKO Ekstraklasa. Warta Poznań - Śląsk Wrocław 0:1

Groźnie na bramkę Śląska uderzali choćby Dawid Szymonowicz czy Mateusz Kupczak. Raz nawet piłka wpadła do siatki, lecz sędzia Marcin Szczerbowicz zauważył, że próbę poprzedziło uderzenie w twarz Erika Exposito - dlatego gola na remis nie uznał.

W tym meczu Śląsk nie forsował tempa. W ogóle odpuścił gonitwę za drugim golem. To mogło się zemścić. Po zmianie stron Warta miała zdecydowanie więcej do powiedzenia. Kilka jej wrzutek sprawiło, że kibicom stojącym w sektorze gości szybciej zabiło serce.

Śląsk stosunkowo szybko objął prowadzenie, którego nie oddał do ostatniego gwizdka. W 18 minucie po składnej akcji zespołu do siatki trafił Burak Ince . Turek uderzył "rogalem", czyli dokręcił piłkę - w tym przypadku z lewej nogi przy prawym słupku.

Wreszcie jednak arbiter z Olsztyna pobiegł do monitora VAR, by rozstrzygnąć sytuację z ręką Łukasza Bejgera. Po obejrzeniu kilku powtórek przyznał jedenastkę Warcie, którą zmarnował Kajetan Szmyt. Młodzieżowiec obił prawy słupek. To jego pierwsze pudło w sezonie, a uderzał już po raz piąty.

Dzięki szczęśliwej wygranej Śląsk uzbierał już 22 punkty. Czeka na odpowiedź Legii Warszawa. Pierwsze miejsce straci, jeśli ta wygra w Białymstoku z Jagiellonią.

Dla Warty dzisiejsza porażka okazała się trzecią z rzędu i zarazem piątą w sezonie.

Seria Śląska Wrocław:

3:1 z Lechem Poznań

2:0 z Widzewem Łódź

2:0 z Pogonią Szczecin

2:1 z Jagiellonią Białystok

3:1 z Puszczą Niepołomice

1:0 z Piastem Gliwice

1:0 z Wartą Poznań