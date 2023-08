Śląsk Wrocław wychłostał nieskuteczną Pogoń Szczecin. Zespół Jacka Magiery wskoczył na podium. Dwa punty straty do lidera

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 0:2

Różnie można oceniać to spotkanie. Śląsk nie był aż tak dobry, jak sugeruje wynik, a Pogoń taka słaba. Gospodarze przeważali, stworzyli znacznie więcej sytuacji, ale to goście przetrzymali trudne momenty i wykorzystali, co się nawinęło.

Pogoń przed przerwą dwukrotnie stanęła przed szansą na gola. Najpierw fatalne pudło zaliczył Alexander Gorgon. Po zagraniu Kamila Grosickiego kopnął obok prawego słupka. Potem próbę Wahana Biczachczjana z rzutu wolnego odczytał reagujący między słupkami Rafał Leszczyński.

- W Pogoni konstrukcja akcji się nie zmieniła. Dochodzi sytuacji, ale brakuje skuteczności. Największym problemem jest jednak defensywa - oceniał pod koniec meczu w Canal+ Sport trener Adam Szała. W drugiej połowie pomylił się również główkujący Efthymis Koulouris.