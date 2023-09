Śląsk Wrocław wygrał z Piastem Gliwice i umocnił się na pozycji lidera. W tej kolejce nikt nie wyprzedzi WKS-u

Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:0 (1:0)

Śląsk Wrocław to jedna z największych niespodzianek początku sezonu 2023/24. Ekipa, która kilka miesięcy temu walczyła o utrzymanie w Ekstraklasie, teraz zajmuje pozycję lidera. Wygrana ... z Piastem Gliwice sprawiła, że WKS w 9. kolejce nie zostanie wyprzedzony przez żaden zespół.

Kibice Śląska po bardzo dobrych meczach mieli ogromny apetyt na bramki. Niestety gospodarze na bramkę kazali czekać do 41. minuty. Nahuel Leiva podał przed pole karne do Erika Exposito, który wystawił piłkę rodakowi na ok. 20 metrów. Leiva technicznym uderzeniem w stronę dalszego (prawego) górnego rogu skierował piłkę do siatki! Wyciągnięty jak struna Frantisek Plach był bezradny.

Stracona bramka to nie najgorsze co przydarzyło się Piastowi w pierwszej połowie. W doliczonym czasie Jehor Macenko przedarł się lewą stroną i biegł w stronę bramki Piasta. Wracający za nim Arkadiusz Pyrka chciał powstrzymać Ukraińca, ale powalił go na murawę. Sędzia bez wahania sięga do kieszonki, wyjmując drugą żółtą kartkę dla obrońcy.