Śląsk Wrocław wypuścił zwycięstwo nad Piastem Gliwice. Liderująca w PKO Ekstraklasie Jagiellonia: W to mi graj! Jacek Czaplewski

W meczu Piast Gliwice - Śląsk Wrocław do przerwy nie padły bramki, za to po przerwie obejrzeliśmy aż cztery. Gospodarze trafili najpierw, potem goście odpowiedzieli dwukrotnie, ale mecz i tak skończył się remisem 2:2. To rozczarowujący wynik z perspektywy zespołu Jacka Magiery, bo wzrosła strata do prowadzącej w PKO Ekstraklasie Jagiellonii Białystok, która rozbiła dzisiaj ŁKS Łódź, wygrywając 6:0.