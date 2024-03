Michał Probierz na pierwszej obserwacji po awansie na Euro 2024. Kogo obserwował w meczu Piast Gliwice - Śląsk Wrocław?

Michał Probierz na meczu Piast - Śląsk. Kogo obserwował?

I to właśnie Dziczek w końcówce meczu doprowadził do remisu, strzelając gola na 2:2. Trafił po rzucie rożnym, dzięki rykoszetowi, po raz ósmy w sezonie. Żaden inny jego kolega z zespołu nie ma tylu goli.

Plany Michała Probierza na Wielkanoc

To niejedyny mecz, który selekcjoner obejrzy podczas tegorocznej Wielkanocy. W jego rodzinnych stronach (pochodzi z Bytomia) dojdzie bowiem w poniedziałek do hitu z udziałem Górnika Zabrze i Legii Warszawa. Na to widowisko 51-latek też się wybiera.

Święta Probierz spędzi w rodzinnym gronie. Na Górny Śląsk (mieszka na stałe w Białymstoku) pojechał zwłaszcza dla matki. - Jest po zabiegu. Bardzo się denerwowała - mówił zaraz po zwycięskich karnych z Walią w finale baraży o Euro 2024.