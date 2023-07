Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin ONLINE. Czas na derby. "Miedziowi" pójdą za ciosem? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin ONLINE

Hitem sobotnich meczów Ekstraklasy będzie pojedynek derbowy. Naprzeciw siebie stanie Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin. Podopieczni Jacka Magiery liczą na pierwszą wygraną w tym sezonie - przypomnijmy, w 1. kolejce zremisowali na wyjeździe z Koroną Kielce 1:1. Teraz czas więc na pierwszy komplet punktów, i to w meczu przed własnymi kibicami.

Zagłębie z kolei może mówić o bardzo udanym starcie sezonu. Na "dzień dobry" podopieczni Waldemara Fornalika pokonali Ruch Chorzów 2:1. "Niebiescy" mimo iż otworzyli wynik meczu, to dali sobie strzelić dwie bramki, a "Miedziowi" z pewnością mogli czuć się zadowoleni po udanej inauguracji. Czy pójdą za ciosem, czy znów sięgną po komplet? Przekonamy się wkrótce. Pierwszy gwizdek o godz. 20:00.

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław:

Koncentruję się głównie na tym, co my mamy w szatni, ale Zagłębie było intensywne na rynku transferowym. Praca Piotra Burlikowskiego i trenera Waldemara Fornalika spowodowała, że ten zespół jest zupełnie inny. Ma swoją jakość i tożsamość, co pokazał w meczu z Ruchem Chorzów. Doceniamy rywala, ale koncentrujemy się na sobie. Naszym celem jest zwycięstwo.