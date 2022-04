Śląsk Wrocław zamroził kwietniowe wypłaty. Dyrektor sportowy gotowy na odejście

W tym sezonie Śląsk miał walczyć o czołowe miejsce, a tuż przed finiszem nie jest pewny utrzymania. Po dwunastej porażce spadł na czternaste miejsce. Ma ledwie trzy punkty więcej od szesnastej Wisły Kraków, która jutro zagra jeszcze z Wisłą Płock.

Przed zespołem Piotra Tworka mecze prawdy z Jagiellonią Białystok, Pogonią Szczecin, Stalą Mielec oraz Górnikiem Zabrze.

Oświadczenie dyrektora sportowego, Dariusza Sztylki:

Śląsk Wrocław nie jest i nigdy nie był dla mnie jedynie miejscem pracy - to całe moje życie. Ten klub to nasza duma i każdy z nas, niezależnie czy w biurze, na boisku, czy na trybunach, jest zobowiązany, by oddawać mu całe swoje serce. Dlatego nie zaakceptuję porażki poniesionej w tak kompromitujący sposób jak w sobotę. To nie może się już więcej powtórzyć.

Nie mógłbym dziś spojrzeć w lustro, gdybym mimo trudności nie stał murem za ludźmi, których obdarzyłem zaufaniem. Zawsze starałem się kierować dobrem WKS-u i jako dyrektor sportowy biorę pełną odpowiedzialność za budowę tej drużyny i jej postawę. Uważam, że w głównej mierze krytyka powinna skupić się na mnie, nawet jeśli doprowadzi ona do mojej dymisji. Jestem gotów ponieść takie konsekwencje. Piłkarze wraz ze sztabem muszą natomiast oczyścić głowy i skupić się wyłącznie na przygotowaniach do meczu z Jagiellonią.

Każdy, kto zna moją historię, wie także, że przeżyłem ze Śląskiem niemal wszystko. Te barwy zawsze symbolizowały walkę do samego końca, dlatego chcę zaapelować do kibiców o wsparcie, które potrzebne jest szczególnie teraz, w kluczowym momencie sezonu.