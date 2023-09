Stal Mielec rozbiła osłabione Zagłębie Lubin. Sześć goli, w tle sędziowska kontrowersja

PKO Ekstraklasa. Stal Mielec - Zagłębie Lubin 4:2

To był miły wieczór dla Stali i zarazem bardzo bolesny z perspektywy Zagłębia. Przyjezdni mogą się jedynie zastanawiać, co by było gdyby Michał Nalepa pozostał na boisku.

Do kontrowersji sędziowskiej doszło w 26 minucie, chwilę po golu Juana Munoza dającego Miedziowym bramkowy remis. Zdaniem arbitra Marcina Kochanka stoper sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Kokiego Hinokio. Telewizyjne powtórki jednak nie potwierdziły kontaktu.

Nalepa wyleciał z boiska z czerwoną kartką w konsekwencji dwóch żółtych. Jego przypadku nie analizował VAR, tak jak zresztą w sobotę w Gliwicach, gdzie to Josue musiał niesłusznie opuścić murawę po przewinieniu Aleksandros Katranisa.