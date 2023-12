Strzelała Korona Kielce, wygrał Raków Częstochowa. Szokująca końcówka. O wszystkim zaważył VAR i samobój Malarczyka Jacek Czaplewski

PKO Ekstraklasa. Raków Częstochowa w niebywałych okolicznościach pokonał Koronę Kielce 1:0. To bowiem tylko goście trafili do siatki. Najpierw do tej właściwej, ale w akcji z użyciem ręki, a potem samobójczo. Mistrz Polski miał w tym meczu furę szczęścia.