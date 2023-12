Sturm Graz wycenił Szymona Włodarczyka. Polski napastnik zmieni klub, jeśli na stole pojawi się gigantyczna oferta. Rekord sprzedażowy?

Szymon Włodarczyk może zaliczyć kolejny transfer

Na początku lipca kibice otrzymali oficjalny komunikat - Szymon Włodarczyk został sprzedany z Górnika Zabrze do Sturm Graz. W minionym sezonie Włodarczyk wystąpił w 30 meczach Ekstraklasy, w których strzelił dziewięć bramek i zaliczył jedną asystę.

Początek w austriackim klubie był naprawdę imponujący. Polski napastnik zaliczył bardzo dobry okres wakacyjny, w którym strzelił kilka bramek. Kibice reprezentacji narodowej zaczęli domagać się od selekcjonera powołania młodego napastnika do seniorskiej drużyny. Tak się jednak nie stało. Do tej pory 20-latek na swoim koncie ma 11 występów w kadrze U-21.

Niestety jesień i zima nie są udane w wykonaniu Włodarczyka. 20-latek ostatnią bramkę dla klubu zdobył na początku listopada. Portal meczyki.pl poinformował, że to nie przeszkadza innym klubom, aby bacznie monitorować sytuację Polaka. Według wspomnianego serwisu Celtic Glasgow jest zainteresowany transferem. Szkoci musieliby jednak głęboko sięgnąć do kieszeni, gdyż Sturm Graz oczekuje za Włodarczyka 15-20 mln euro. "The Bhoys" raczej nie zdecydują się wyłożyć takiej kwoty za 20-latka, ponieważ ich obecny rekord transferowy to 16,2 mln euro zapłacone Benfice za Jote.