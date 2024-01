Superpuchar Włoch. Piotr Zieliński zaczął na ławce mecz z Fiorentiną. Mistrz Włoch awansował do finału

Superpuchar Włoch. Piotr Zieliński zmiennikiem

Reprezentant Polski jest najgorętszym tematem zimowego okna transferowego we Włoszech. Według medialnych doniesień 29-letni zawodnik niedawno odrzucił ostateczną ofertę Napoli w sprawie przedłużenia kontraktu, gdyż dogadał się już z Interem Mediolan.

W ubiegły weekend Piotr Zieliński nie znalazł się w kadrze meczowej Napoli na rywalizację z ostatnią w tabeli Serie A Salernitaną. Oficjalnym powodem absencji Polaka było przemęczenie, ale w kuluarach mówi się, że ma to właśnie związek z zapowiadanym transferem.

Superpuchar Włoch. Napoli rozbiło Fiorentinę w półfinale

W środku tygodnia Napoli wybrało się do Arabii Saudyjskiej by zagrać w turnieju o Superpuchar Włoch. Tym razem reprezentant Polski zasiadł tylko na ławce rezerwowych w meczu półfinałowym przeciwko Fiorentinie. Jego drużyna objęła prowadzenie w 22. minucie, kiedy Giovanni Simeone wykorzystał znakomite, prostopadłe podanie Juana Jesusa.

W pierwszej połowie "Viola" dwukrotnie mogła doprowadzić do wyrównania. Najpierw arbiter po sprawdzeniu w systemie VAR nie uznał trafienia Lucasa Beltrana, a potem Jonathan Ikone fatalnie spudłował z rzutu karnego.

Po zmianie stron długo utrzymywało się jednobramkowe prowadzenie neapolitańczyków. W 72. minucie pojawił się Piotr Zieliński, który zmienił Khvichę Kvaratskhelię. Nieco ponad dziesięć minut później Polak dobrze dośrodkował na głowę Giovanni Di Lorenzo, który przedłużył przed bramkę Fiorentiny, a tam piłkę do bramki wpakował rezerwowy Alessio Zerbin. Gracz po oddaniu strzału uderzył głową w słupek i potrzebował chwili, by dojść do siebie.