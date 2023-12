Sztuczna inteligencja stworzyła nowe koszulki klubów Ekstraklasy. Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa [ZDJĘCIA]

Sztuczna inteligencja stworzyła projekty koszulek

Koszulki drużyn to bardzo ważny element w piłkarskim ekosystemie. Kluby co roku we współpracy ze sponsorami technicznymi tworzą projekty trykotów na nowy sezon. To ważne źródło zarobku, ale także budowania tożsamości i więzi z klubem. Koszulka reprezentuje barwy oraz jest ważnym elementem kolekcjonerskim. Niektórzy zagorzali fani są w stanie co kilka miesięcy kupować nowy strój pomimo niewielkiej zmiany w designie. A co jeśli zaufamy sztucznej inteligencji i poprosimy ją o stworzenie oryginalnego projektu koszulki piłkarskiej?

Prosiliśmy sztuczną inteligencję o wiele rzeczy - obraz polskich kibiców czy wizję klubów Ekstraklasy jako wojowników. Teraz czas na koszulki piłkarskie. Poprosiliśmy AI, aby stworzyło projekty strojów klubów z Ekstraklasy. Niestety sztuczna inteligencja często tworzy błędne herby, czy nazwy drużyn, ale projekty są naprawdę ciekawe.