Szwecja ma nowego selekcjonera. Jon Dahl Tomasson zamiast Jensa Gustafssona z Pogoni Szczecin

Reprezentacja Szwecji. Jon Dahl Tomasson nowym selekcjonerem

21 marca nowy selekcjoner Szwecji zadebiutuje w meczu towarzyskim z Portugalią - w Guimaraes. Cztery dni później odbędzie się mecz z Albanią, a w czerwcu Danią i Serbią. Dopiero we wrześniu Szwecja rozpocznie grę o stawkę w Lidze Narodów. Jej grupowymi rywalami w Dywizji C będą Azerbejdżan, Estonia i Słowacja.

Jon Dahl Tomasson ma 47 lat . Jest u progu trenerskiej kariery. Nigdy dotąd nie był selekcjonerem, za to pracował jako asystent w reprezentacji Danii. Ostatnio był szkoleniowcem angielskiego Blackburn w Championship, a wcześniej prowadził szwedzkie Malmö, z który dwukrotnie sięgnął po tytuł mistrzowski. Z zespołem dotarł też do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Istniała obawa, że Pogoń Szczecin straci trenera Jensa Gustafssona. Były trener szwedzkiej młodzieżówki zdaniem tamtejszych mediów był jednym z dwóch kandydatów federacji do przejęcia schedy po Janne Anderssonie , który odszedł po nieudanych (przegranych) eliminacjach do Euro 2024.

Jens Gustafsson może się za to skupić na walce o pierwsze trofeum Pogoni w historii. We wtorek ćwierćfinał Pucharu Polski z Lechem Poznań - na wyjeździe. O awansie decyduje tylko to spotkanie.