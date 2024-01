Szymon Marciniak o sytuacji sędziów w Polsce. "Nikt nie chce słuchać, że jest ch***"

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich sędziów w rozmowie z TVP Sport wyjawił dlaczego duzo ludzi rezygnuje z pójścia śladami popularnego arbitra. Jak się okazało problem leży u podstaw, czyli w niższych ligach, gdzie wciąż panuje agresja i przemoc fizyczna czy słowna wobec sędziów piłkarskich. Nie każdy ma tak bowiem mocną psychikę jak Szymon Marciniak i sporo osób po prostu nie chce wchodzić zawodowo w świata arbitrów piłkarskich przez takie zachowania.

- To jest dramat, co tam się dzieje. Tam jest naprawdę mega niebezpiecznie. Przemoc, zniewagi, groźby i nawet pogróżki śmiertelne to bardzo smutna rzeczywistość, to jest inny świat niż Ekstraklasa czy mecze międzynarodowe. Takie kamery z pewnością byłyby dla sędziów niższych lig dużą i ważną pomocą