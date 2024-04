Szymon Marciniak prywatnie. Szczęśliwy mąż i ojciec z zamiłowaniem do sportów walki

Szymon Marciniak - kariera sportowa

Jeden z najlepszych obecnie sędziów piłkarskich na świecie zaczynał swoją przygodę z tą dyscypliną sportu jako zawodnik. Występował w juniorskiej drużynie Wisły Płock, a potem grał w klubach w niższych klasach rozgrywkowych. W jednym z meczów 4. ligi został ukarany czerwoną kartką przez sędziego Adama Lyczmańskiego (obecnego eksperta do spraw sędziowskich w Canal+ Sport). Wtedy 21-letni Szymon Marciniak zdecydowanie nie zgadzał się z decyzją arbitra i doszło między nimi do utarczki słownej. "Jak jesteś taki kozak to sam sędziuj" - powiedział Lyczmański.

Te słowa zainspirowały Marciniaka w podjęciu pracy arbitra. Niedługo później zapisał się na kurs sędziowski. W Ekstraklasie zadebiutował w 2009 roku prowadząc starcie GKS Bełchatów - Odra Wodzisław. Dwa lata później po raz pierwszy zagwizdał na arenie międzynarodowej.