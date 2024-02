Tabela PKO Ekstraklasy. Co za ścisk w czołówce. Tylko Legia nie skorzystała

PKO Ekstraklasa - tabela po niedzielnych meczach 21. kolejki

Jagiellonia i Śląsk mają po 41 punktów , podczas gdy trzeci Lech dzięki wygranej w Białymstoku już 39 punktów. Jego strata do pierwszego miejsca po wznowieniu rozgrywek stopniała więc z ośmiu do ledwie dwóch punktów, co trzeba uznać za wielki sukces trenera Mariusza Rumaka.

- Walka o mistrzostwo Polski będzie trwać do ostatniej kolejki - orzekł trener Legii Kosta Runjaić i może mieć rację, patrząc na to jak ciasno jest w czołówce po niedzielnych meczach.

Sporo odrobiła także czwarta Pogoń Szczecin, która tak jak Lech wygrała oba mecze. Ma 36 punktów i w perspektywie domowe spotkanie z ostatnim ŁKS Łódź. Na szóste miejsce z czwartego (po jesieni) spadł Raków Częstochowa, który po przerwie ugrał jedynie zwycięstwo z Piastem Gliwice.

Obok Śląska to właśnie Raków wydaje się największym przegranym wznowienia z zespołów bijących się o tytuł. Szansy w tej kolejce nie wykorzystała natomiast Legia. Gdyby pokonała Puszczę to byłaby tuż za podium ze stratą ledwie trzech punktów do prowadzącej Jagiellonii.

Co na dnie tabeli? Sytuacja ŁKS Łódź ze złej zmieniła się w beznadziejną. Po dwóch porażkach strata do bezpiecznego miejsca urosła do jedenastu punktów.