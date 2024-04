Tak Kamil Grosicki zaskoczył Jagiellonię Białystok. Rajd przez połowę boiska, a potem gol dla Pogoni Szczecin

Mecz Jagiellonia - Pogoń: Gol Grosickiego na 1:0

To była dokładnie 15 minuta gry. Jagiellonia po rzucie rożnym straciła piłkę. Pogoń za sprawą otwierającego podania Wahana Biczachczjana zrobiła Grosickiemu autostradę do bramki.

Kapitan wykorzystał swoją szybkość, prędko uciekł ostatniemu (jedynemu rywalowi) na swojej drodze, po czym wpadł w pole karne i stamtąd pokonał Zlatana Alomerovicia. Kandydat na Euro 2024 kopnął z prawej nogi między nogami bramkarza.

Grosicki ma zabójcze statystyki w Ekstraklasie. Strzelił dwanaście goli i zanotował dziesięć asyst. Jest najskuteczniejszym Polakiem i zarazem najlepiej asystującym (jako jedyny z dwucyfrowym dorobkiem).

W 24 minucie Jagiellonia jednak odpowiedziała Pogoni. Wtedy wstrzelił się Afimico Pululu, który dołożył nogę w polu bramkowym po zagraniu Nene, uprzedzając Leo Borgesa.

To właśnie Jagiellonia zeszła do szatni z zaliczką, gdy wynik w 45 minucie precyzyjną główką odwrócił Jesus Imaz zmierzający po dwusetny występ. Chwilę po zmianie stron Pogoń jednak wróciła do gry, kiedy po kornerze wyrównał Leo Borges.