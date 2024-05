Oficjalnie: Dawid Szwarga w przyszłym sezonie nie będzie trenerem Rakowa Częstochowa. Młody szkoleniowiec za sterami "Medalików" był rok Jakub Maj

Dawid Szwarga odchodzi z Rakowa! Adam Jankowski

To raczej było do przewidzenia. Dawid Szwarga z końcem sezonu przestanie pełnić funkcję pierwszego trenera Rakowa Częstochowa. Młody trener całkowicie się nie sprawdził i nie był godnym następcą Marka Papszuna. "Medaliki" będą znowu szukały szkoleniowca. A może do klubu zdecyduje się wrócić były trener?