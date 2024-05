Marek Papszun może wrócić do Rakowa

Po roku Raków Częstochowa znowu musi szukać pierwszego trenera. Dawid Szwarga się nie sprawdził, dlatego Michał Świerczewski był zmuszony go zwolnić. Kibice uważają, że powinien zrobić to kilka tygodni temu, ale właściciel klubu na portalu X pisał o tym, że chce postawić na rozwój młodego szkoleniowca. Nie był to najlepszy pomysł.