Tak reprezentacja Polski świętowała awans na Euro 2024. "Mamy to!"

Po zakończeniu celebrowania wraz z kibicami reprezentacji Polski, piłkarze w świetnych nastrojach udali się do szatni, gdzie zaczęli huczne świętowanie awansu na Euro 2024. Jan Bednarek wręczył Robertowi Lewandowskiemu "bilet" na turniej w formie kartonowej.

Było to nawiązanie do okrzyku Kamila Grosickiego, który w przeszłości w bardzo spontaniczny sposób świętował wraz z reprezentacją awans do Euro 2016.

- Panowie, to wielka przyjemność Was prowadzić, a to dopiero początek. Gratuluje Wam z całego serca, po pierwsze zaangażowania, po drugiego tego, że jesteśmy drużyną i wszyscy awansowali, nie tylko ci, co są tutaj, ale ci, których nie było, ci co mają kontuzje. Ja Wam dziękuję i brawa dla Was - powiedział do zawodników Michał Probierz.