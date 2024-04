Te gwiazdy odejdą z PKO Ekstraklasy? Lista najgłośniejszych nazwisk

Transfery w PKO Ekstraklasie - kto znany odejdzie?

Liga znów jest atrakcyjna, a to zwiastuje latem głośne transfery - niestety raczej nie "do", lecz "z" klubów. Także tych czołowych. Nic nie wskazuje na to, by w Legii miał zostać jej lider. Z Rakowa najpewniej odejdzie bramkarz. W Lechu - jeden z ofensywnych pomocników, może nawet dwóch.

Mało? Ekstraklasa najpewniej będzie uboższa o dwóch napastników, którzy na finiszu sezonu toczą walkę o koronę króla strzelców. Pożegnania zapowiadają bowiem i w Śląsku, i w Stali przy czym tylko w Mielcu będą mogli zarobić z racji obowiązującego kontraktu.