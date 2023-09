Terminarz 11. kolejki PKO Ekstraklasy. Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa w niedzielę 8 października o godz. 17:30

Mecz Legia - Raków w niedzielę [08.10.2023]

Ostatni raz Legia zagra z Rakowem w lipcu. Stawką był Superpuchar. W Częstochowie o wszystkim zadecydowały karne. W decydującej serii Jean Carlos Silva kopnął niecelnie, a zwycięstwo warszawskiej drużyny przypieczętował Maik Nawrocki - dziś kontuzjowany stoper Celtiku Glasgow.

Mecz wicemistrza z mistrzem odbędzie się akurat po spotkaniach Raków - Sturm Graz w Lidze Europy (5 października) oraz AZ Alkmaar - Legia w Lidze Konferencji (5 października).

Widowisko przy Łazienkowskiej najpewniej obejrzy komplet widzów - około 27 tys. osób. Po 7. kolejce to Legia jest liderem z trzynastoma punktami na koncie i dwoma zaległymi meczami do rozegrania. Raków uzbierał dziesięć punktów i też ma dwa mecze do odrobienia.