Terminarz 27. kolejki PKO Ekstraklasy. W TVP Sport obejrzymy mecz Lech Poznań - Pogoń Szczecin

Mecz Lech - Pogoń w TVP Sport

Lech jak nikt inny w stawce ma się za co zrewanżować Pogoni. Jesienią przegrał z nią w Szczecinie aż 0:5. Natomiast w lutym u siebie w Poznaniu po dogrywce i golu Joao Gamboy odpadł z Pucharu Polski. Co więcej, przez ostatnie niepowodzenia w lidze przy jednoczesnej formie Portowców doszło do zamiany miejsc w tabeli; teraz to Pogoń jest trzecia, a Lech czwarty.

27. kolejka przebiegnie w standardowej formule: dwóch meczów piątek, trzech w sobotę, trzech kolejnych w niedzielę i wieńczącego serię gier w poniedziałek. Obok Lech - Pogoń ciekawie zapowiada się też spotkanie Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok zaplanowane na niedzielę 7 kwietnia o godzinie 17:30.

Dotąd w TVP Sport (pasmo otwarte) obejrzeliśmy cztery mecze sezonu: Śląsk - Pogoń, Legia - Puszcza, Korona - Legia i Raków - Lech. Ponadto w planach są mecze Jagiellonia - Śląsk (24. kolejka), ŁKS - Raków (25. kolejka) oraz Widzew - Korona (26. kolejka).