Thabo Cele nie jest już zawodnikiem Radomiaka Radom. Kontrowersyjny wybór nowego kllubu

Thabo Cele odszedł z Radomiaka Radom

Thabo Cele trafił do Radomiaka Radom z październiku 2021 roku z Cova Pierdade, która występowała na drugim poziomie rozgrywkowym w Portugalii. O ile w pierwszym sezonie w Ekstraklasie rozegrał 13 spotkań, tak w poprzedniej edycji na boisko wychodził 20 razy, w tym siedmiokrotnie od deski do deski. Dobra postawa na boisku sprawiła, że w sierpniu podpisał z klubem nowy kontrakt, który obowiązywałby do końca tego sezonu.

Jednak W obecnym sezonie nie mógłby liczyć na regularną grę. Ofensywa transferowa klubu prowadzona przez Constantina Galcę sprawiła, że o miejsce w środku pola rywalizowałby m.in. z Michałem Kaputem, Berto Cayargą, Robertem Alvesem czy Christosem Donisem. Tym samym stało się jasne, że będzie musiał zmienić otoczenie.

Kilka dni temu 26-letni pomocnik rozwiązał z Radomiakiem kontrakt za porozumieniem stron. Na bezrobociu nie był długo.