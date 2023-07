Tomasz Hajto może mieć problem. Jego walka ze Zbigniewem Bartmanem zagrożona? Media: Musi podjąć decyzję! Polsat postawił ultimatum

Tomasz Hajto walcząc z Bartmanem zakończy swoją współpracę z Polsatem?

Nieco bliższa przyszłość to ta datowana na 5 sierpnia. Wtedy właśnie odbędzie się premierowa gala Clout MMA, na której z kolei zobaczymy innego byłego piłkarza - Tomasza Hajtę . Były reprezentant Polski zmierzy się z siatkarzem Zbigniewem Bartmanem .

Rywalem Peszka miałby zostać Piotr Żyła , a więc popularny skoczek narciarski. Zdaniem mediów do tej walki ma dojść, ale dopiero w przyszłym roku.

Ze sportem jednak nie skończył. Niedawno obwieścił, że został ambasadorem nowej freakowej federacji MMA - Clout MMA . Wkrótce, tak jak influencerka Lexy Chaplin również może wejść do oktagonu.

Jak jednak informują dziennikarze Przeglądu Sportowego walka z udziałem Hajty w warszawskim Torwarze może się jednak nie odbyć. Powód? Miał on utrzymać ultimatum od telewizji Polsat, że jeśli weźmie udział w gali, to będzie to oznaczało zakończenie współpracy z telewizją, z którą współpracuje już kilka dobrych lat.

- Istotną przeszkodą w dalszej współpracy może być również to, że Tomasz Hajto nikogo z funkcyjnych osób w Polsacie oficjalnie nie poinformował o swoich nowych, komercyjnych planach, co oczywiście jest naruszeniem elementarnych zasad obowiązujących w każdej poważnej firmie - podają dziennikarze Przeglądu Sportowego.