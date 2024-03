Tomasz Hajto ocenił pomocnika reprezentacji Polski. Były piłkarz nie pozostawił złudzeń. "Nie zrobił i nie zrobi kariery"

Tomasz Hajto krytykuje reprezentanta Polski

Przypomnijmy, że młody piłkarz po "wyfrunięciu" z gniazda w Szczecinie do angielskiego klubu odbija się od dna. Najpierw został odesłany na wypożyczenie do belgijskiego Royal Union Saint-Gilloise . Potem po sześciu miesiącach wrócił na wyspy brytyjskie, a następnie po raz kolejny udał się na wypożyczenie. Tym razem - tam gdzie występuje po dziś dzień - do Vitesse .

Ekspert Polsatu kolokwialnie mówiąc przejechał się po jednym zawodniku polskiej reprezentacji. Kacper Kozłowski próbuje zbierać szlify na różnego rodzaju wypożyczeniach z angielskiego Brighton. W angielskim klubie póki co nie może przebić się do pierwszego składu. Zdaniem Tomasza Hajto 20-latek... już nie zrobi porządnej kariery.

- Często w Polsce słyszało się o nim, że jest zawodnikiem "box to box". Sprawdziłem jego statystyki i okazało się, że przez cały sezon rozegrał jeden pełny mecz. Zawsze schodził z boiska w okolicach 60. minuty. To dla mnie nie jest "box to box". Spadło na niego za dużo pochwał i on sobie z tym nie poradził

- przyznał Hajto (cyt. "Polsat Sport").

Dla polskiego pomocnika jest to już drugi sezon w lidze holenderskiej. W lipcu ubiegłego roku bowiem został ponownie oddelegowany do Vitesse. Kontrakt z Brighton obowiązuje go jeszcze do czerwca 2026 roku. W pierwszym składzie w dalszym ciągu nie zadebiutował. W reprezentacji Polski ostatni raz był powołany przez Fernando Santosa.