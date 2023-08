Tomasz Tułacz przedłużył kontrakt z Puszczą Niepołomice. Nawet dwanaście lat pracy w jednym miejscu?

Tomasz Tułacz trenerem Puszczy Niepołomice do 2027 roku

- To coś nieprawdopodobnego w naszych warunkach - przyznaje sam bohater, zwracając uwagę na swój staż pracy. W Niepołomicach mówią na niego "Napoleon", bo jest autorem największego sukcesu w historii Puszczy.

Dzień ogłoszenia decyzji o przedłużeniu umowy nie okazał się bynajmniej przypadkowy. Właśnie 13 sierpnia, tyle że w 2015 roku Tomasz Tułacz objął wówczas drugoligową Puszczę Niepołomice. Tej wiosny urzeczywistnił jej marzenia. Mimo skromnych możliwości po barażach wywalczył historyczny, bo pierwszy awans do ekstraklasy. W poniedziałek jego drużyna ugrała natomiast pierwszy komplet punktów, wygrywając na stadionie Cracovii ze Stalą Mielec 1:0.

- Wszyscy mamy dużą satysfakcję: kibice, działacze, sami piłkarze i my jako sztab, że mierzymy się w jednej lidze z Legią Warszawa, wielokrotnym mistrzem Polski. To oddaje sens pracy w tych mniejszych ośrodkach. Niemożliwe nie istnieje, a my jesteśmy tego żywym przykładem - podkreślił Tułacz w przedmeczowej rozmowie z reporterką Canal+ Sport, Darią Kabała-Malarz.