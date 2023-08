TOP 10 transferów w Premier League na sezon 2023/2024. Kogo kupili Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool i Manchester United?

Najlepsze ruchy transferowe klubów Premier League

"Kanonierzy" wzmocnili także defensywę ściągając obrońce Ajaksu Amsterdam - Jurriena Timbera za ok. 40 mln euro . Holender będzie rywalizował o miejsce w składzie z polskim stoperem Jakubem Kiwiorem.

"Kanonierzy" za triumfatora Ligi Konferencji z zeszłego szoku zapłacili dokładnie 116 milionów euro (ok. 100 mln funtów).

Bez dwóch zdań Arsenal Londyn rozbił bank na Wyspach. Drużyna Mikela Artety zaszalała na rynku i to do niej należy rekord transferowy za sprawą przyjścia angielskiego pomocnika Declana Rice'a .

Dwie bomby transferowe mistrza Anglii

Z kolei zdecydowanie większe wrażenie zrobiło przyjście podstawowego stopera niemieckiego RB Lipsk. Josko Gvardiol przyjściem do "The Citizens" został najdroższym środkowym obrońcą na Wyspach, przebijając tym samym... Harry'ego Maguire'a, który za 87 mln euro przeszedł z Leicester do Manchesteru United. Chorwat kosztował o trzy miliony więcej.