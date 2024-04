TOP 5 frekwencji w obecnym sezonie Ekstraklasy. Mecz Ruch Chorzów - Widzew Łódź przebije wszystko!

- Nie spodziewam się, jednak że Ruch będzie na nas czekał. Oni są w tak trudnej sytuacji, że to byłaby fatalna taktyka z ich strony. Spodziewam się więc wymiany ciosów na boisku. Chcemy dostosować nasz poziom sportowy do poziomu na trybunach. Po to się pracuje w tym zawodzie, żeby rozgrywać mecze przy tak okazałej frekwencji. Już nie możemy się doczekać, nie potrzebujemy dodatkowych bodźców - powiedział trener Widzewa na przedmeczowej konferencji prasowej.