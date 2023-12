Transfery. Bartłomiej Drągowski może zamienić Włochy na Francję. To mógłby być zwrot w jego karierze Bartosz Głąb

Bartłomiej Drągowski może zamienić Włochy na Francję. Sylwia Dąbrowa / Polska Press

Transfery. Bartłomiej Drągowski wylądował na peryferiach wielkiej piłki, ale mimo to Michał Probierz widzi go w reprezentacji Polski. Według włoskich mediów zainteresowanie polskim bramkarzem wyraża francuskie Stade Rennes. To mógłby być mocny argument w kontekście kolejnych powołań.