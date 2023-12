Transfery. Łukasz Skorupski może wrócić do AS Romy. Włoskie media wieszczą transfer Polaka Bartosz Głąb

Reprezentant Polski może zmienić klub. Szymon Starnawski

Transfery. Łukasz Skorupski w ostatni weekend po raz pierwszy w sezonie zasiadł na ławce rezerwowych Bologny w meczu ligowym z AS Romą. Według włoskich mediów może to mieć związek z ewentualnym transferem reprezentanta Polski do klubu ze stolicy Włoch.