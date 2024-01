Transfery Fortuna 1 Liga. Pięć najciekawszych ruchów w styczniu 2024

Pięć najciekawszych ruchów w styczniu 2024

Po pierwszej części sezonu liderem tabeli jest Arka Gdynia. Zespół prowadzony przez Wojciecha Łobodzińskiego jest na dobrej drodze, by wreszcie wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. By wzmocnić kadrę przed wiosenną rywalizacją, gdynianie sprowadzili skrzydłowego z klubu PKO Ekstraklasy, który nie raz pokazywał swoje umiejętności. W trójmiejskim klubie może dostawać więcej szans na grę i pomóc w osiągnięciu celu jakim jest awans.

Bardzo ciekawe ruchy na rynku transferowym przeprowadza Motor Lublin. Beniaminek Fortuna 1 Ligi zimą pokazuje, że na poważnie myśli o drugim awansie z rzędu, tym razem już na najwyższy szczebel. Do zespołu Gonçalo Feio dołączyło dwóch solidnych graczy, który jesienią nie grali zbyt dużo w klubach PKO Ekstraklasy.

W pierwszej części zimy trwały też spekulacje na temat jednego z najbardziej obiecujących graczy młodego pokolenia. Ostatecznie gwiazda młodzieżówki na kontynuację swojej piłkarskiej kariery wybrała Wisłę Płock. Warto będzie wiosną obserwować, czy przebije się do pierwszego składu "Nafciarzy".