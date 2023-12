Transfery. Górnik Zabrze bliski sprowadzenia kolejnego Japończyka. Był w "jedenastce" sezonu ligi

W ostatnim czasie zabrzański klub z powodzeniem zaczął stawiać za piłkarzy z Japonii. Do niedawna w Górniku występował Kenji Okunuki, z którego usług obecnie korzysta Norymberga występująca w 2. Bundeslidze. Teraz w zespole z Zabrza świetnie spisuje się Daisuke Yokota, który w tym sezonie ma już 7 goli i 1 asystę.

Kolejnym japońskich zawodników, który ma wzmocnić klub ze Śląska jest Rei Hirakawa. Według informacji Piotra Koźmińskiego z WP Sportowe Fakty jest faworytem w walce o 23-letniego ofensywnego pomocnika, który obecnie występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w swoim kraju.

- Z najnowszych informacji WP SportoweFakty wynika jednak, że to właśnie Górnik jest faworytem do sprowadzenia tego piłkarza. Japończycy często w pewnym momencie decydują się na wyjazd do Europy, niezależnie od tego, że w rodzimej lidze mogliby zarobić więcej niż w niektórych europejskich klubach - napisał w swoim artykule dziennikarz.