Transfery Górnika Zabrze - lato 2023. Drużyna Jana Urbana się zbroi! Przyszedł mistrz Polski - Sebastian Musiolik

Musiolik w Zabrzu ma zastąpić innego polskiego napastnika - Szymona Włodarczyka , który odszedł do austriackiego Sturm Graz za blisko 3 mln euro . Czy sobie poradzi? Przekonamy się wkrótce! Górnik inauguruje sezon w niedzielę 23 lipca z Radomiakiem Radom.

Transfery Górnika Zabrze - przyszli do klubu Górnik nie próżnował podczas tej letniej przerwy między rozgrywkami. Do drużyny prowadzonej przez Jana Urbana przyszedł m.in. mistrz Polski z zeszłego sezonu z Rakowem Częstochowa, czyli napastnik Sebastian Musiolik . Związał się z Górnikiem trzyletnią umową.

Następnym wzmocnieniem ekipy z Zabrza jest portugalski defensywny pomocnik Radomiaka Radom - Filipe Nascimento . Portugalczyk od 1 lipca był bez klubu, dlatego "Górnicy" pozyskali go za darmo.

Ostatni sezon Ennali spędził na wypożyczeniu w niemieckim SC Rot-Weiss Essen . Na trzecim szczeblu skrzydłowy zagrał w 34 spotkaniach , w których trzykrotnie pokonywał bramkarza rywali. Jak się spiszę w Górniku Zabrze? Na to pytanie z pewnością chcą znać odpowiedź kibice klubu z Górnego Śląska.

Transfery Górnika Zabrze - odeszli z klubu

Największe straty ekipy przy Roosevelta to przede wszystkim wspomniany już Szymon Włodarczyk , który za rekordową kwotę odszedł do austriackiego Sturm Graz . W ostatnim sezonie napastnik w barwach Górnika Zabrze rozegrał 30 meczów , w których udawało mu się dziewięciokrotnie wpisywać na listę strzelców.

Z klubu odeszli również Blaz Vrhovec , Jean Jules , niechciany napastnik słoweński napastnik - Amadej Marosa , czy Kanji Okunuki , który przeszedł do FC Nurnberg, który występuję na zapleczu niemieckiej ekstraklasy.

Plotki transferowe - kto przyjdzie, kto odejdzie?

Jak informują media do Górnika ma trafić również utalentowany pomocnik ŁKS-u - Mateusz Kowalczyk. Łódzki klub jednak zbyt łatwo swojej perełki nie będzie chciał wypuścić z rąk. Pomocnik z beniaminkiem Ekstraklasy ma kontrakt ważny do czerwca 2024 roku. Górnik musiałby więc głęboko sięgnąć do kieszeni, choć z pewnością po sprzedaży Włodarczyka na brak pustej kasy nikt w klubie nie narzeka.