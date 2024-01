Transfery. Karim Benzema może dołączyć do Manchesteru United. Angielski klub ma "tajną broń"

Transfery. Karim Benzema może przenieść się do Manchesteru United

Francuski napastnik nie czuje się najlepiej na Półwyspie Arabskim. Zimą zaczął swoją grę, by opuścić Arabię Saudyjską. Benzema powiedział publicznie, że grożono mu z powodu plotek odnośnie powiązań z organizacją terrorystyczną Bractwem Muzułmańskim. Nie wrócił z wakacji na Mauritiusie, mimo że zespół zaczął obóz przygotowawczy, a na początku tygodnia snajper poprosił władze klubu o transfer , ale ten nie zamierza pozbywać się swojej największej gwiazdy.

Chęć opuszczenia przez 36-latka saudyjskiej drużyny od razu zwabiła europejskie kluby, które widziałyby Francuza w swoich szeregach. Mówiło się między innymi o powrocie do Francji lub kierunku angielskim. Z doniesień hiszpańskiego dziennika Marca wynika, że byłym graczem Realu Madryt zainteresowane są Arsenal oraz Manchester United. Jednak to "Czerwone Diabły" mają "tajną broń", która pomogłaby sprowadzić piłkarza. Hiszpanie informują, że do zespołu z czerwonej części Manchesteru mógłby dołączyć na zasadzie półrocznego wypożyczenia.