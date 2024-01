Transfery. Maksymilian Pingot przeszedł z Lecha Poznań na wypożyczenie do Stali Mielec

Maksymilian Pingot: z Lecha do Stali

Pingot (rocznik 2003) może grać jako stoper. Jesienią dla pierwszego zespołu Lecha rozegrał tylko cztery mecze. Pozostałych osiem zaliczył w drugoligowych rezerwach. Nie strzelił gola, za to otrzymał trzy żółte kartki.

Lech wierzy w Pingota. Wiosną nie mógłby mu zagwarantować meczów na poziomie ekstraklasy, dlatego postanowił oddać do Stali, tak jak wcześniej Bartosza Mrozka. Bramkarz ten czas sobie chwalił; po powrocie wskoczył między słupki jako nowa "jedynka".

Pierwszy trening Lecha Poznań. Kogo zabrakło?

Co ciekawe, Pingot został wypożyczony nie do końca obecnego sezonu, lecz następnego - do czerwca 2025 roku. Stal nie może go wykupić na preferencyjnych warunkach. W umowie zawarto za to opcję skrócenia wypożyczenia. Słowem, lechita może wrócić do macierzystego klubu na przykład w lipcu.