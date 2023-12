Transfery. Patryk Sokołowski zostanie w PKO Ekstraklasie. Media: Chętni to Górnik Zabrze i Radomiak Radom

Patryk Sokołowski: Z Legii do Górnika albo Radomiaka?

Sokołowski nie dostał propozycji przedłużenia umowy z Legią. Podczas ostatniego domowego meczu w tym roku został pożegnany z honorami. Wychowanek w końcówce z Cracovią założył opaskę kapitan. Dostał szpaler, skandowano jego nazwiska i podrzucano po zakończeniu gry.

Teraz 29-letni Sokołowski musi zasiąść do negocjacyjnego stołu, by wybrać nowego pracodawcę. Według Meczyków zainteresowanie wykazują nim dwa kluby z PKO Ekstraklasy. To Górnik Zabrze trenera Jana Urbana oraz Radomiak Radom. Sam pomocnik nie wyklucza też wyjazdu z Polski.

- Jakieś negocjacje trwają, są całkiem zaawansowane - mówił tydzień temu dla radia RDC Sokołowski. - Muszę znaleźć nowe wyzwanie, fajną motywację. Potrzebuję tego (...) To tematy "ekstraklasowe" i jeden zagraniczny - taki egzotyczny.

Legia pożegna w styczniu nie tylko Sokołowskiego. Z listy płac zniknie także stoper Lindsay Rose. Po rozwiązaniu umowy za tak zwanym porozumieniem stron dołączy do greckiego Arisu Saloniki.