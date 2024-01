Transfery piłkarzy reprezentacji Polski. Kto, gdzie, za ile? Na liście Zieliński, Slisz czy Wdowik

Transfery reprezentantów Polski. Piotr Zieliński bohaterem hitu?

Do odejścia z Napoli przygotowuje się Piotr Zieliński, negocjujący warunki kontraktu z pretendentem do Scudetto. W nowym sezonie po raz pierwszy w lidze z TOP5 sprawdzi się wspomniany Kamil Grabara, choć akurat nie w angielskiej Premier League, o której marzył jako junior Liverpoolu - od lipca zagra bowiem w Bundeslidze w jednym zespole z Jakubem Kamińskim.

Powody transferów są różne. Dla części to naturalny krok w karierze. Inni muszą ją ratować np. poprzez wypożyczenie z opcją pierwokupu. W styczniu ten przypadek może, ale nie musi dotyczyć Jakuba Kiwiora, stopera Arsenalu.

Spodziewane transfery piłkarzy reprezentacji Polski

Niektórzy zostają tam, gdzie im dobrze. Środkowy pomocnik Karol Linetty przedłużył umowę z Torino. We włoskim klubie zostaje do połowy 2025 roku. Jeśli zatem wypełni kontrakt to stuknie mu pięć lat w jednym miejscu - o rok więcej niż w Sampdorii.